Tassi di interesse, Christine Lagarde annuncia la stretta da luglio

Tassi di interesse, Christine Lagarde «A meno che non si verifichino cambiamenti sostanziali nella nostra linea di base, è molto probabile che continueremo ad aumentare i tassi a luglio, il che probabilmente non è una sorpresa». Lo ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde, nel corso della conferenza stampa seguita alla comunicazione sui tassi di interesse. E ha aggiunto rivolgendosi alla platea di giornalisti: «Abbiamo finito? Abbiamo finito il viaggio? No. "Abbiamo ancora del terreno da percorrere? Sì".

"Tassi alti finché sarà necessario". Christine Lagarde annuncia la lotta all'inflazione

Poi Lagarde ha fatto il punto anche sulle prospettive di crescita. «Le prospettive di crescita economica e di inflazione rimangono molto incerte - ha detto la presidente della Bce, Christine Lagarde dopo la comunicazione della banca centrale sui tassi - I rischi per la crescita includono la guerra ingiustificata della Russia contro l’Ucraina e un aumento delle tensioni geopolitiche più ampie che potrebbero frammentare il commercio globale», ha aggiunto. «Le condizioni nei diversi settori dell’economia sono disomogenee. - ha spiegato - L’industria manifatturiera continua a indebolirsi, in parte a causa della minore domanda globale e delle condizioni di finanziamento più rigide nell’area dell’euro, mentre i servizi rimangono forti».