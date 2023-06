Banca Centrale Europea, Lagarde annuncia tassi di interesse alti finché necessario

05 giugno 2023 a

Tassi di interesse, Christine Lagarde annuncia i criteri che verranno utilizzati dalla Banca Centrale Europea per determinare il costo del denaro nei prossimi mesi. La presidente della Bce spiega che l'obiettivo sarà quello di arrivare a un livello massimo di inflazione al 2%.

"Tassi di interesse da alzare". La guerra di Lagarde all'inflazione

«Le nostre decisioni future assicureranno che i tassi saranno portati a livelli sufficientemente restrittivi per ottenere un tempestivo ritorno dell’inflazione al nostro obiettivo di medio termine del 2% e saranno mantenuti a quei livelli per tutto il tempo necessario». Lo ha dichiarato la presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, nell’audizione alla commissione Affari economici del Parlamento europeo. «Continueremo a seguire un approccio dipendente dai dati per determinare il livello appropriato e la durata della restrizione», ha aggiunto. «In particolare, le nostre decisioni sui tassi ufficiali continueranno a basarsi sulla nostra valutazione delle prospettive di inflazione alla luce dei dati economici e finanziari in arrivo, della dinamica dell’inflazione di fondo e della forza della trasmissione della politica monetaria», ha sottolineato.