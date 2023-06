Ucraina, giallo sul braccio destro di Kadyrov: "Ucciso". Faida tra i falchi di Putin

14 giugno 2023 a

Un caso tipico del sovrapporsi di informazioni e propaganda nell'ambito della guerra in Ucraina quello che ha avuto protagonista Adam Delimkhanov, deputato della Duma e braccio destro - nonché cugino - del leader ceceno Ramzan Kadyrov. Per ore è stata rilanciata da più fonti l'ipotesi che l'uomo era stato ferito o eliminato assieme ad alti ranghi delle forze cecene. Poi con un colpo di scena, lo stesso Kadyrov ha affermato che Delimkhanov è vivo e in salute e le voci sono state messe in circolo “per dimostrare il livello di bassezza dei media ucraini”, ha scritto su Telegram il leader ucraino.

Un ballon d'essai che avrà provocato qualche grana alla propaganda di Kiev, ma che ha anche contribuito ad alimentare "rancori e sospetti sul leader della Wagner, Evgenji Prigozhin", spiega InsideOver. Mentre si diffondeva la notizia partita da Kadyriv, che affermava di non riuscire più a contattare il suo braccio destro, sui vari canali Telegram si è parlato subito di un raid contro Delimkhanov nella località di Primorsk e i sospetti sono subito caduto sul capo della brigata Wagner. "Molti utenti ceceni su Telegram hanno chiesto a Prigozhin di prendere ufficialmente le distanze dalle accuse" e i sospetti sono stati rilanciati anche nel sottobosco dei sociale media russi, spiega il sito. Poi Kadyrov ha smentito la notizia della scomparsa in Ucraina del cugino Adam Delimkhanov. "È vivo, sta bene e non è nemmeno ferito". Ha aggiunto di aver saputo fin dall’inizio che le notizie sul suo braccio destro erano false, ma di aver voluto alimentare le voci per dimostrare "a che livello sono scesi" i media ucraini. Kadirov ha diffuso come prova una foto che lo ritrae seduto in un prato con Delimkhanov e altri "eroi russi" mentre esaminano una grande mappa. Non vi sono riferimenti per capire in che data sia stata scattata la foto.

Delimkhanov è uno dei luogotenenti di Kadyrov, è comandante della divisione cecena della Guardia nazionale russa, protagonista della sanguinosa presa di Mariupol, e anche deputato della Duma di Stato. È stato coinvolto nell’assassinio di Boris Nemtsov a Mosca nel 2015. Secondo le informazioni raccolte dagli inquirenti e trapelate sui media indipendenti come Novaya Gazeta, avrebbe avuto un ruolo insieme a un altro parlamentare ceceno, Suleiman Geremeiev attraverso Ruslan Geremeiev. È sui loro nomi che si era arenata l’inchiesta dell’Fsb allora, conclusa con l’arresto, e la successiva condanna, dei soli esecutori dell’assassinio. Sarebbe stato anche coinvolto nell’omicidio del comandante dell’Fsb Movladi Baisarov, ucciso a Mosca nel 2006, e dei fratelli Yamadayev. Lo scorso anno aveva minacciato apertamente i due fratelli ceceni dissidenti, e ora rifugiati all’estero, Abubakar e Ibragim Yangulbaev, dicendo che avrebbe loro «tagliato la testa». Ex separatista poi passato sul fronte russo, così come la maggior parte dell’attuale classe dirigente cecena, Delimkhanov ha assunto un ruolo importante nella campagna militare di Mosca in Ucraina. Delimkhanov è inserito nell’elenco dei sanzionati per l’Ucraina.