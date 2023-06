Guerra, i russi chiedono una zona cuscinetto tra Russia e Ucraina

14 giugno 2023 a

a

a

Le armi stanno ancora seminando terrore e morte in Ucraina. Ma la Russia avanza ugualmente le sue richieste in vista di una possibile cessazione delle ostilità sul campo di battaglia. Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, chiede di creare una zona cuscinetto tra i due Paesi in modo da poter proteggere il suo popolo.. «Dal territorio controllato dal regime di Kiev vengono effettuati bombardamenti nei quali vengono colpite infrastrutture sociali, civili e abitazioni civili. E in ogni caso, al fine di garantire la sicurezza, poiché il regime di Kiev dispone di armi a lungo raggio, questa infrastruttura militare dovrà essere spostata a una distanza che garantisca la sicurezza dei cittadini». Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda sulla possibile creazione di una "zona sanitaria di sicurezza" in Ucraina, ventilata da Vladimir Putin. Lo riporta la Tass.

Wagner dà l'ultimatum a Mosca: "Dateci munizioni o...". Video choc con i cadaveri

Lo status della l’operazione militare specialè, come Mosca definisce la guerra in Ucraina, non dovrebbe essere modificato. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in conferenza stampa, rispondendo a una domanda su possibili piani per modificare l’operazione militare. Lo riporta la Tass. «L’operazione speciale è in corso, resta e continua», ha sottolineato Peskov, aggiungendo che «si tratta di un’operazione speciale anche per i diritti umani. In effetti, fin dall’inizio abbiamo detto che uno degli obiettivi principali dell’operazione è proteggere i diritti, il diritto alla vita della gente del Donbass», ha aggiunto.