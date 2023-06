Usa, agitazione per i rapporti Sudafrica-Russia: partnership pericolosa

14 giugno 2023 a

a

a

Nuovo fronte di scontro tra Washington e Mosca.La Casa Bianca ha espresso preoccupazione per un potenziale riavvicinamento tra Sudafrica e Russia. «Condividiamo le preoccupazioni del Congresso su una potenziale partnership di sicurezza tra Sudafrica e Russia», le parole davanti ai giornalisti Judd Devermont, responsabile per l’Africa sub-sahariana alla Casa Bianca.

Mancano droni e munizioni, difficoltà al confine: Putin prepara la resa?

L’ambasciatore americano a Pretoria, Reuben Brigety, ha recentemente accusato il governo sudafricano di aver consegnato armi alla Russia, Paese che da più di un anno conduce un’offensiva militare contro l’Ucraina, scatenando forti proteste negli Usa. Secondo lui, un mercantile russo ha attraccato a dicembre vicino a Città del Capo prima di tornare in Russia carico di armi e munizioni. In una lettera, influenti parlamentari americani hanno chiesto che il Sudafrica non possa più beneficiare di vantaggi commerciali nell’ambito di una legge americana sullo sviluppo in Africa (Agoa). Questa legge, che scade nel 2025, concede un accesso privilegiato al mercato americano ai paesi africani che soddisfano determinati criteri democratici. I funzionari eletti suggeriscono che una tale consegna di armi, se provata, violerebbe le sanzioni americane e chiedono che un prossimo incontro nell’ambito dell’Agoa pianificato in Sudafrica si svolga in un altro paese.

“Disastro per salute e ambiente”. La fornitura Usa a Kiev sconvolge tutti

Il funzionario Usa non ha commentato tali sanzioni ma ha assicurato che la «legge è molto chiara su ciò che dobbiamo fare e che non cambierà per il Sudafrica». Un altro funzionario responsabile per l’Africa presso il Dipartimento di Stato, Molly Phee, da parte sua ha dichiarato di aspettarsi che il Sudafrica rispetti la sua politica di lunga data di paese non allineato: «Ci si aspetta che il Sudafrica rispetti questa politica riguardo a questo terribile conflitto in Europa». Il Sudafrica, vicino al Cremlino dai tempi della lotta contro l’apartheid, ha rifiutato di condannare l’invasione dell’Ucraina nel febbraio 2022, dicendo di voler rimanere neutrale nel periodo di guerra. E ora dagli Usa si stanno vendicando.