Esplode la diga di Khakovka, scambio di accuse tra Russia e Ucraina

Ucraina: è stata fatta esplodere la diga della centrale idroelettrica di Khakovka. L’incidente è avvenuto dopo che il governo ucraino aveva annunciato l’imminente controffensiva ai danni della Russia. Proprio per questo motivo, da Kiev accusano il Cremlino di aver sabotato la diga. In particolare, secondo il consigliere nazionale per la sicurezza nazionale ucraina, Oleksii Danilov, a far saltare in aria gli argini sarebbero stati soldati russi della 205esima brigata di fucilieri motorizzati. Danilov ha affermato: “La brigata russa è dispiegata nell’impianto idroelettrico”. Sul caso si è espresso anche il consigliere di Zelensky Mykhailo Podoliak che ai giornalisti ha riferito: “L’obiettivo dei terroristi che hanno colpito Khakovka è evidente: creare ostacoli alle azioni offensive delle forze armate ucraine”.

Dopo le accuse ucraine, non si è fatta attendere la replica di Mosca. Il Cremlino ha smentito categoricamente il coinvolgimento nella vicenda: “La responsabilità è unicamente del regime di Kiev” si legge in una nota ufficiale. Anche i canali z russi attaccano l’Ucraina, I blogger ultra nazionalisti russi puntano il dito contro Zelensky: “Quella dell’esplosione della diga una manovra di diversione, da parte delle forze di Kiev, o un'azione tattica per disperdere le difese russe sulla riva del Dnipro in vista della controffensiva” si legge nelle chat telegram russe. Su un altro messaggio si aggiunge che: “la rottura della diga sciacqua via le nostre forze sulla riva est del Dnipro, sotto Nova Kakhovka e le nostre fortificazioni difensive, tutti i campi minati, e i magazzini con munizioni saranno inondati”. Tutti i blogger russi avallano l’ipotesi rilanciata dal Cremlino sulle responsabilità di Kiev: “è stato un atto di sabotaggio deliberato da parte ucraina". Quello che è certo, però, è che l’esercito ucraino, dal punto di vista strategico, a causa dell’esplosione della diga, non potrà sviluppare un’offensiva militare nella direzione di Kherson. Mosca e Kiev si rimbalzano le responsabilità, l’incidente della diga(se di incidente si può parlare) è opera ucraina o è un’azione di disturbo (sabotaggio) dei soldati dell’esercito di Putin?