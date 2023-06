Ucraina, cosa spunta sul sito dell'Onu. L'ira di Podolyak: "È uno scherzo?"

06 giugno 2023 a

Nel giorno dell'attacco alla diga di Nova Kakhovka nella regione ucraina di Kherson l'Onu celebra la lingua russa. Una concomitanza che fa infuriare il consigliere del presidente ucraino Zelensky, Mykhailo Podolyak, che si chiede "è uno scherzo? Siete seri? Ci saranno altre reazioni all’attacco terroristico di oggi? L’organizzazione che dovrebbe garantire la sicurezza globale si sta sempre più trasformando in una parodia globale".

La diga di Nova Kakhovka, nelle zone sotto controllo russo dell'oblast di Kherson, è stata fatta esplodere oggi con le parti in causa del conflitto che si accusano vicendevolmente. Le immagini diffuse sui social sono impressionanti e mostrano l'enorme massa d'acqua fluire nella parte danneggiata. CI sarebbero corta 80 persone evacuate e il rischio concreto di una inondazione: "L'entità della distruzione, la velocità e il volume dell'acqua e l'estensione delle aree che potrebbero essere inondate sono in corso di chiarimento", spiegano gli ucraini. Le autorità russe che controllano la zona hanno parlato di "diga parzialmente distrutta" e hanno spiegato che l'acqua ha iniziato a fuoriuscire "in modo incontrollato e a scaricare a valle".

"La Russia fa saltare in aria la centrale idroelettrica di Kakhovka e crea il più grande disastro ambientale in Europa da decenni. Come risultato dell’atto di terrorismo, molti insediamenti scompariranno dalla mappa. Le persone moriranno. Cosa fa l’Onu nello stesso giorno? Dichiara sulla sua pagina che è la Giornata della lingua russa", accusa Podolyak su Twitter.