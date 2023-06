Guerra all'inflazione, la scure di Lagarde: alzeremo i tassi di interesse

01 giugno 2023 a

a

a

Guerra all'inflazione, Christine Lagarde annuncia la volontà di proseguire con la politica di rialzo dei tassi di interesse. «Oggi l’inflazione è troppo alta ed è destinata a rimanere tale per troppo tempo. Siamo determinati a riportarlo al nostro obiettivo del 2% a medio termine in modo tempestivo. Questo è il motivo per cui abbiamo aumentato i tassi al ritmo più veloce di sempre - e abbiamo chiarito che abbiamo ancora spazio da percorrere per portare i tassi di interesse a livelli sufficientemente restrittivi». Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christine Lagarde nel corso di un intervento ad Hannover.

Lagarde non crede alle previsioni sull'inflazione e continua ad alzare i tassi

«Dobbiamo continuare il nostro ciclo di rialzi - spiega Lagarde - fino a quando non saremo sufficientemente sicuri che l’inflazione sia sulla buona strada per tornare al nostro obiettivo in modo tempestivo. Allo stesso tempo, dobbiamo valutare attentamente la forza della trasmissione della politica monetaria alle condizioni di finanziamento, all’economia e all’inflazione».