I funzionari britannici sono "obiettivi militari legittimi" della Russia. L'ex presidente russo Dmitry Medvedev, attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza di Mosca, ha dichiarato su Twitter che il Regno Unito sta conducendo una guerra non dichiarata contro la Russia. Secondo Medvedev, il Regno Unito agisce come alleato dell'Ucraina fornendo assistenza militare e quindi i funzionari britannici possono essere considerati obiettivi militari legittimi. Questo commento è una risposta alle dichiarazioni del ministro degli Esteri britannico James Cleverly sugli attacchi con droni su Mosca e sulla capacità dell'Ucraina di colpire oltre i propri confini. Medvedev ha sottolineato che nel contesto del diritto internazionale, anche lo Stato britannico può essere considerato in guerra, come stabilito dalle Convenzioni di Ginevra e dell'Aia.

Pioggia di droni su Mosca, l'ira di Putin: "Ci spingono a reagire"

La Gran Bretagna è "l’eterno nemico" di Mosca, ha detto il "falco" di Putin, e qualsiasi funzionario britannico che abbia facilitato la guerra in Ucraina potrebbe essere considerato un legittimo obiettivo militare. I "funzionari imbranati"" britannici dovrebbero ricordare che la Gran Bretagna potrebbe essere "qualificata come in guerra", ha dichiarato Medvedev: "Il Regno Unito agisce come alleato dell’Ucraina, fornendole aiuti militari sotto forma di equipaggiamento e specialisti, cioè di fatto conduce una guerra non dichiarata contro la Russia".