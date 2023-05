Russia, pioggia di droni su Mosca. Putin: "La nostra reazione...", nuova escalation

30 maggio 2023 a

L'Ucraina continua a portare la guerra nel cuore della Russia. Sempre a colpi di drone. I velivoli hanno attaccato alle prime ore di oggi diversi edifici a Mosca e nei quartieri residenziali intorno alla capitale, dove abita l'élite russa. via Profsoyuznaya, via Atlasov, via Leninsky. Due persone sono rimaste lievemente ferite ed esplosioni sono state segnalate nei quartieri di Odintsovo e Krasnogorsk e intorno alle autostrade di Novorizhskoe e Rublyovskoe. Si parla in totale di 25 droni. Un attacco più massiccio rispetto a quello di qualche settimana fa sul Cremlino.

Secondo Vladimir Putin gli attacchi su Mosca sono "attività terroristica", ha detto in un'intervista ripresa dalle agenzie di stato. "L'attacco ucraino contro obiettivi civili a Mosca dimostra quali metodi utilizza Kiev. I "I tentativi di provocare una reazione da parte della Russia e provocarla in una risposta simmetrica sono preoccupanti, e i cittadini ucraini dovrebbero capirlo", ha detto il presidente russo che ha spiegato: "Il sistema di difesa aerea di Mosca ha funzionato normalmente, in modo soddisfacente. Anche se c'è ancora qualcosa su cui lavorare".

Il leader russo ha parlato anche delle possibili contromosse: "I tentativi di provocare una reazione da parte della Russia e provocarla in una risposta simmetrica sono preoccupanti, e i cittadini ucraini dovrebbero capirlo", ha detto Putin che ha aggiunto: "Vedremo cosa fare". Nella notte 31 droni kamikaze russi sono stati lanciati su Kiev, molti dei quali sarebbero stati abbattuti provocando però diversi feriti e la morte di una donna,