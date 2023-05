Presidenziali Usa 2024, DeSantis lancia la candidatura alla Casa Bianca

23 maggio 2023 a

Il governatore della Florida Ron DeSantis lancerà ufficialmente la sua candidatura alla Casa Bianca mercoledì sera nel corso di un colloquio su Twitter con il proprietario del social Elon Musk, che è un suo sostenitore. Lo riporta Nbc News.

L’intervento verrà trasmesso in diretta su Twitter Spaces dalle 18, quando in Italia sarà mezzanotte e sarà moderato dall’imprenditore David Sacks. DeSantis dovrebbe lanciare anche un video per aprire la sua campagna elettorale.