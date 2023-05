Biden crolla nei sondaggi Usa. "Troppo anziano", colpo durissimo

22 maggio 2023 a

Bocciato su tutta la linea dagli americani l'operato di Joe Biden. Secondo un sondaggio Apc-Norc il presidente non ha convinto gli elettori in tema di economia, controllo delle armi e immigrazione. È l'ennesima batosta per Biden in vista delle presidenziali Usa 2024 dopo la preoccupazione degli elettori sulle sue condizioni fisiche, nonché sul fatto che sia piuttosto anziano, emersa dai "focus group" organizzati per il Washington Post.

Biden ha ufficializzato la candidatura alle elezioni in cui dovrà vedersela contro Trump, che è sempre più determinato a rientrare alla Casa Bianca. Ma sarà una corsa in salita. Dall'ultimo sondaggio emerge che oggi solo il 33% degli americani approva l'attuale gestione dell'economia del presidente Usa, mentre appena il 31% sposa la sua linea sulle armi da fuoco e sull'immigrazione.