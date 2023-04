Usa, Biden si ricandida per il 2024: “Voglio finire il lavoro”

25 aprile 2023 a

«Finiamo il lavoro, possiamo farcela». Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, in un video diffuso tramite il suo account Twitter ha ufficializzato l’intenzione di candidarsi per la rielezione alla Casa Bianca nel 2024. «Questi sono gli Stati Uniti d’America e non c’è niente, semplicemente niente, che non possiamo fare se lo facciamo insieme», prosegue il numero uno statunitense nel video di poco più di tre minuti che inizia pronunciando una sorta di parola-manifesto della sua prossima campagna: «Libertà». Durante la breve clip scorrono le immagini del Paese intervallate da interventi in cui il 46esimo presidente sostiene che il diritto all’aborto, la difesa della democrazia, il diritto al voto e la rete di sicurezza sociale saranno tra i temi più importanti per le elezioni del 2024.

Secondo Biden, gli elettori dovranno scegliere se lasciare alla prossima generazione «più libertà o meno» e «più diritti o meno». «Ogni generazione di americani ha affrontato un momento in cui ha dovuto difendere la democrazia, difendere le nostre libertà personali e difendere il nostro diritto al voto e i nostri diritti civili. Questo è il nostro», il resto delle parole nel video, concludendo appunto con lo slogan della sua nuova campagna «Finiamo il lavoro».

Biden acquisterà degli spazi in tv nei prossimi giorni per dare, fin dalle prime battute, un’impronta aggressiva alla sua campagna elettorale per la rielezione. «Stiamo arrivando per vincere», ha dichiarato una persona coinvolta che ha preferito restare anonima. Il lancio della sua campagna ricorda da vicino quella del 2020. A partire dalla data, che è la stessa. E anche in quell’occasione Biden pronunciò nelle ore successive un discorso a un evento sindacale a Pittsburgh. Nei prossimi giorni, intanto, Biden incontrerà alcuni dei principali donatori del Partito Democratico a Washington. La cena-evento dovrebbe tenersi venerdì sera, anche se gli invitati stanno ancora aspettando i dettagli. Fin dall’inizio della sua presidenza, in più occasioni Biden ha espresso l’intenzione di candidarsi per un secondo mandato, ma un’ampia fascia di parlamentari, elettori e attivisti - anche tra i suoi sostenitori - aveva dubbi sull’effettiva capacità del presidente di impegnarsi in una campagna di rielezione. Biden è la persona più anziana a servire come presidente e, se rieletto, avrà 86 anni al termine del suo secondo mandato.