Trump, altra causa da Jean Carroll: chiesti 10 milioni di dollari

Jean Carroll, la scrittrice che ha ottenuto un risarcimento di cinque milioni di dollari nella causa vinta nei confronti di Donald Trump, accusato di aver abusato di lei sessualmente negli anni ‘90, ha denunciato di nuovo l’ex presidente degli Stati Uniti. Stavolta chiedendo addirittura dieci milioni di dollari. I legali della scrittrice e giornalista hanno presentato una nuova richiesta di risarcimento danni perché dopo la sentenza di condanna, Trump ha accusato pubblicamente Carroll di essersi inventata la storia della violenza, come già aveva fatto in precedenza.

Nel corso dell’intervista alla Cnn, senza essere contrastato dalla conduttrice, Trump aveva ribadito la sua posizione riguardo l’episodio di cui era accusato, avvenuto nel ‘96: Carroll lo aveva denunciato per uno stupro avvenuto nel camerino dei magazzini del lusso Bergdorf Goodman di Manhattan. L’ex presidente degli Usa aveva sostenuto di non averla mai conosciuta, nonostante le foto documentassero il contrario, e accusato la donna di essersi inventato tutto. Le stesse cose ripetute poi nel programma sulla Cnn. Trump è stato dichiarato responsabile in una causa civile ed è stato condannato per aggressione sessuale nei confronti della scrittrice, i cui legali affermano che le osservazioni fatte dall’ex presidente in risposta alle sue accuse di aggressione sessuale hanno rovinato la reputazione della loro assistita, tanto da averle fatto perdere l’incarico di editorialista che ricopriva da molto tempo per la rivista Elle.