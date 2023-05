Usa, la giuria dichiara Trump colpevole per gli abusi sessuali su Jean Carroll

09 maggio 2023 a

Una giuria federale di Manhattan ha stabilito che Donald Trump ha abusato sessualmente di E. Jean Carroll in un camerino di un grande magazzino di lusso nella primavera del 1996 ed è responsabile di diffamazione. La notizia è stata lanciata dalla Cnn, che specifica come la giuria lo abbia ritenuto responsabile di percosse nel processo civile che Carroll ha intentato contro di lui sulla base della denuncia di violenza sessuale. Ma non c'è stato alcuno stupro. Carroll ha sostenuto che Trump l'avrebbe violentata nei grandi magazzini Bergdorf Goodman a metà degli anni Novanta e poi l'avrebbe diffamata quando ha negato le sue affermazioni, dicendo che non era il suo tipo e suggerendo che lei si fosse inventata la storia per aumentare le vendite del suo libro. Trump ha negato di aver commesso qualsiasi illecito e non ha partecipato al processo: come ogni imputato in una causa civile negli Usa l’ex presidente non è stato obbligato a comparire in tribunale per il processo o per qualsiasi procedimento e ha avuto il diritto di non testimoniare in propria difesa.