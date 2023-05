Ucraina, bombardato deposito di munizioni all'uranio impoverito: "Nube tossica verso l'Europa"

19 maggio 2023 a

L'annuncio gravissimo va verificato ma le forze armate russe avrebbero distrutto un deposito di munizioni all'uranio impoverito fornite dall'Occidente all'Ucraina e questo avrebbe portato "alla comparsa di una nube radioattiva, che si è già diretta verso l'Europa". Ad annunciarlo è stato Nikolai Patrushev, segretario del Consiglio di sicurezza russo. Secondo Patrushev "un aumento delle radiazioni è già stato registrato in Polonia".

Negli ultimi giorni, secondo le informazioni fornite dal ministero della Difesa di Mosca, si sono moltiplicati in Ucraina i bombardamenti russi su depositi di armi provenienti da Paesi Nato con lo scopo di bloccare l'annunciata controffensiva di Kiev.

Nella notte le bombe sono continuate a cadere sull'Ucraina. Sirene ed esplosioni a Kiev e in altre città ma Zelensky continua ad annunciare il contrattacco. Ha riunito il gabinetto militare: "Le brigate offensive stanno andando bene. Ma non è il momento di fornire dettagli. Ci stiamo preparando" ha dichiarato.

Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Gedda, in Arabia Saudita, per partecipare al 32esimo vertice della Lega Araba. Secondo l'emittente Al Arabiya il leader di Kiev sarebbe giunto nel Regno con un velivolo del governo francese partito dalla Polonia. Zelensky è stato invitato al vertice come "ospite d'onore" dell'Arabia Saudita in quella che viene considerata una "estensione" degli sforzi sauditi nel tentativo di risolvere il conflitto fra Russia e Ucraina. "Inizio la mia prima visita in assoluto nel Regno dell'Arabia Saudita per rafforzare le relazioni bilaterali e i legami dell'Ucraina con il mondo arabo" ha cinguettato su Twitter Zelensky.