Guerra Russia-Ucraina, soluzione per la pace: fascia smilitarizzata di 100 chilometri

Uno spiraglio per la pace? L’alto funzionario dell’intelligence ucraina Kyrylo Budanov ha proposto di creare una zona demilitarizzata lunga 100 chilometri tra Ucraina e Russia. «La questione della fine della guerra comporta la creazione di una zona smilitarizzata; questo è il nostro obiettivo», ha detto il capo della direzione principale dei servizi segreti del ministero della Difesa ucraino al canale televisivo ucraino Islandia. Elaborando ulteriormente gli aspetti pratici della creazione di una tale zona, Budanov ha detto che «questa sarebbe una zona che non potrebbe essere attaccata con i soliti mezzi». «Dal mio punto di vista, questa sarebbe assolutamente la giusta distanza», ha voluto sottolineare l’alto funzionario dell’intelligence.

Il numero uno dell’intelligence ha inoltre fatto sapere che sono circa 400mila i russi attualmente schierati in Ucraina. La componente dell’esercito è fatta da circa 370mila soldati, poi ci sono circa 20mila membri della Guardia Russa, un’unità paramilitare d’élite. A questi si aggiungono infine i gruppi privati come la Wagner di Yevgeny Prigozhin, che stanno fornendo altri 7mila uomini. Budanov ha precisato che pochissimi stranieri stanno combattendo tra le file dei russi: «Non si sono mai preoccupati di far combattere gli stranieri. Piuttosto, hanno adottato l’approccio di compensare le perdite in Ucraina con i detenuti».