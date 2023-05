Guerra, la rivelazione dei servizi segreti dell'Ucraina: cosa teme Putin

19 maggio 2023 a

La guerra in corso in Ucraina sta continuano a mietere vittime e tensioni internazionali. Nel mirino di Kiev e delle potenze occidentali c'è sempre il capo del Cremlino, Vladimir Putin. I servizi segreti ucraini non lo hanno ancora ucciso «perché si nasconde. Ha ricominciato solo adesso a rimettere la testa fuori e quando lo fa non siamo sicuri che sia davvero lui». Lo dice in una intervista a "La Repubblica" il generale Vadym Skibitsky, il numero due dell’intelligence militare, il Gur.

Il numero due dell'intelligence ucraina mette in evidenza le divisioni e i veleni interni al Cremlino che stanno mettendo uno contro l'altro i vertici militari di Mosca. «Penso che i russi siano in guerra tra loro, lottano per emergere. Gente come Prigozhin, Girkin e altri che criticano il potere e l’esercito - afferma - Non sono il nostro obiettivo principale, non sono così importanti. Colpire un comandante di unità che manda i suoi all’assalto è prioritario».