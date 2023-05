Guerra, Jens Stoltenberg: l'Ucraina entrerà nella Nato

15 maggio 2023 a

La Nato apre all'Ucraina. Il segretario generale dell'Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, assicura che gli alleati non perderanno ulteriore tempo e presto consentiranno a Kiev di diventare parte integrante della Nato. «Penso che sia ovvio che gli alleati della Nato, quando si incontreranno a luglio, i capi di stato e di governo, invieranno un messaggio molto chiaro di sostegno all’Ucraina, e questo si manifesterà in molti modi diversi. Quando si tratta di appartenenza. Mi aspetto che gli alleati della Nato dicano che l’Ucraina diventerà un membro dell’Alleanza. Lo hanno affermato più volte i capi di Stato e di governo». Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel suo intervento al Copenhagen Democracy Summit.

«Tutti gli alleati concordano inoltre sul fatto che l’Ucraina ha il diritto di scegliere la propria strada. Non spetta a Mosca decidere cosa può fare l’Ucraina, spetta all’Ucraina e ai 31 alleati della Nato decidere sulla questione dell’adesione. E, naturalmente, la porta della Nato rimane aperta», ha proseguito Stoltenberg. «Mi aspetto, inoltre, che concorderemo un programma pluriennale per l’Ucraina, in cui lavoreremo su come aiutare l’Ucraina a passare dagli standard, alle dottrine e alle attrezzature dell’era sovietica agli standard, alle dottrine e alle attrezzature della Nato e a diventare pienamente interoperabile con la Nato. E, naturalmente, per farlo, li aiuta anche a muoversi verso l’adesione alla Nato», ha aggiunto.