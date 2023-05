Ucraina, colpita la città del duo ucraino all'Eurovision: "Cantavamo e cadevano le bombe"

14 maggio 2023 a

Dopo il viaggio a Roma dove ha incassato ancora una voltaa il sostegno dell'Italia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è volato in Germania nella notte. La visita - la prima del presidente ucraino in Germania dall’invasione russa del suo paese - si svolge tra imponenti misure di sicurezza. La Luftwaffe ha trasferito il presidente da Roma con un Airbus A319, che ha viaggiato protetto da caccia Eurofighter in viaggio verso Berlino, scrive la Bild. "Già a Berlino", ha twittato poco dopo l’atterraggio il presidente ucraino. "Armi. Importante pacchetto. Difesa aerea. Ricostruzione. Ue. Nato. Sicurezza". La visita prevede incontri con il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier per una colazione a Berlino. Zelensky verrà poi ricevuto con gli onori militari da Olaf Scholz che poi si intratterrà con lui per un colloquio privato. Nel pomeriggio, il trasferimento ad Aquisgrana a bordo di un Airbus governativo, dove Zelensky riceverà il Premio Carlo Magno. Subito prima del suo arrivo, il governo tedesco ha deciso di assicurare a Kiev il più importante contributo in armi finora garantito. Il valore complessivo è di 2,7 miliardi di Euro. Il pacchetto include tra l’altro sistemi di difesa aerea Iris-T, munizioni di artiglieria, 30 Leopard 1, venti veicoli Marder.

Intanto gli attacchi russi non si fermano. Nella giornata di ieri le forze russe hanno effettuato 90 bombardamenti nella regione di Kherson, sparando 434 munizioni e ferendo 6 persone. Lo ha riferito Oleksandr Prokudin, capo dell’amministrazione militare della regione di Kherson, come riporta Ukrainska Pravda. "Il nemico ha bombardato l’area con artiglieria pesante, ’Grads’, carri armati, Ags, Uav e aviazione", ha riferito Prokudin. La città di Kherson è finita sotto il fuoco nemico due volte negli ultimi giorni. L’esercito russo ha preso di mira i quartieri residenziali delle aree popolate della regione, ha aggiunto Prokudin.

Assume un carattere simbolico l'attacco di questa notte sulla città natale del duo musicale Tvorchi, che ha rappresentato l'Ucraina all’Eurovision Song Contest. Il centro è stato colpita da attacchi delle truppe russe la notte della finale competizione. Ternopil "è stata bombardata dalla Russia mentre cantavamo", si legge sul profilo Instagram di Tvorchi pochi minuti dopo l'esibizione a Liverpool. Un rappresentante dell’amministrazione militare della città ha riferito che, a seguito degli attacchi, due persone sono rimaste ferite. L’anno scorso, la band ucraina Kalush Orchestra ha vinto l’Eurovision. A causa della guerra di aggressione, l’Ucraina, Paese vincitore lo scorso anno, non ha potuto ospitare l’evento come da programma. Così il Regno Unito, secondo classificato, ha ospitato l’edizione dell’Eurovision di quest’anno.