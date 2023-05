Guerra in Ucraina, Volodymyr Zelensky minaccia i russi: "Vedrete di cosa è capace l'Europa"

11 maggio 2023 a

Lo scontro in Ucraina è ancora in corso e non sembra destinato a una rapida soluzione. Nel suo consueto discorso, Zelensky assicura che le sue forze militari non molleranno e, con l'aiuto dell'Europa, riusciranno a resistere all'invasore. "Sono fiducioso che il progetto di ricostruzione dell’Ucraina dopo le ostilità e dopo la guerra darà slancio allo sviluppo almeno dell’intera nostra regione. È qui, in Ucraina, che il mondo vedrà di cosa è capace l’Europa". Lo ha scritto su Twitter il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Qui, in Ucraina, avremo il massimo dell’Europa in Europa, il massimo possibile di ciò che i valori europei sono in grado di fare, di ciò che la cooperazione europea e globale è capace di fare".

"Distruggeranno il gruppo Wagner" L'allarme di Prigozhin

Poi il riferimento a quello che accadrà sul fronte della resistenza ucraina nel corso del conflitto. «Non lasceremo al nemico un solo pezzo della nostra terra: la tirannia non regnerà da nessuna parte». L'ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo consueto discorso serale. «Non dimentichiamo per un solo minuto che ogni giorno della presenza dell’occupante sulla nostra terra è per lui una tentazione di pensare che avrà successo - ha aggiunto - dobbiamo restituire libertà, sicurezza a tutta la terra ucraina, a tutta la terra europea e lo faremo», ha aggiunto. «Ringrazio tutti i nostri partner e coloro che ci aiutano ad aumentare la nostra forza e rendere la difesa ucraina ancora più attiva», ha aggiunto.