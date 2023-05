Tunisia, strage alla sinagoga di Djerba: 5 morti e 9 feriti

Strage in Tunisa. Una guardia navale tunisina ha sparato con l'arma di ordinanza e ucciso un collega e due civili mentre cercava di raggiungere la sinagoga di Ghriba, sull'isola mediterranea di Djerba durante l'annuale pellegrinaggio ebraico. L'aggressore è stato ucciso dalle guardie di sicurezza prima che raggiungesse l'ingresso della sinagoga, riuscendo però ad un uccidere un altro poliziotto prima del decesso: l'uomo ha cercato di raggiungere il luogo di culto dove ha deliberatamente aperto il fuoco indiscriminatamente contro le unità di sicurezza di stanza, che hanno risposto impedendogli di raggiungere il tempio.

I civili uccisi erano di nazionalità francese e tunisina, la spiegazione fornita dal ministero degli Esteri di Tunisi. Altre 9 persone sono rimaste ferite, tra loro ci sono cinque agenti di sicurezza e quattro civili. Il movente dell'attacco, avvenuto nella tarda serata di martedì, è già oggetto di indagine. La sinagoga è stata chiusa e le persone all'interno e all'esterno sono state messe in sicurezza. I video che circolano in rete mostrano visitatori in preda al panico che corrono mentre risuonano gli spari dell’attentatore.

Shooting at the Elgariba Synagogue on Djerba Island in Tunisia, no casualties reported thus far



Footage of the the scene pic.twitter.com/atzY8rqAoX