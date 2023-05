Guerra, Ucraina e Russia gelano Papa Francesco sulla missione di pace

02 maggio 2023 a

Doppia bordata su Papa Francesco. L’Ucraina «non è a conoscenza» di una missione di pace del Vaticano per risolvere la guerra con la Russia. La rivelazione arriva da un esponente ucraino vicino all’ufficio presidenziale di Kiev, intervistato dalla Cnn: «Il presidente Volodymyr Zelensky non ha acconsentito a tali discussioni per conto dell’Ucraina. Se ci sono colloqui, stanno avvenendo a nostra insaputa o senza la nostra benedizione». Stessa linea che arriva da Mosca: Il Cremlino non è a conoscenza di una iniziativa di pace del Vaticano per mettere fine alla guerra in Ucraina. Lo ha fatto sapere il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov nel corso di una conferenza stampa: «No. Non si sa nulla». Mosca e Kiev hanno quindi risposto sull’iniziativa a cui aveva accennato domenica il Papa sul volo che lo riportava a Roma dopo il viaggio in Ungheria: «È in corso una missione segreta per la pace». In particolare la precisazione degli ucraini ha spiazzato la comunità diplomatica, anche perché giovedì scorso il primo ministro Denys Shmyhal era stato ricevuto da Jorge Mario Bergoglio in udienza privata a San Pietro.