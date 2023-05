Guerra Ucraina, il portavoce del Cremlino Peskov attacca gli Usa: danno numeri inventati

02 maggio 2023 a

Scontro tra Mosca e Washington sui morti russi nella guerra in Ucraina. Le autorità del Cremlino rispediscono al mittente le stime sulla quantità di morti provocati dal conflitto in Ucraina. Secondo Washington, i russi avrebbero perso in battaglia circa 100mila soldati. Ma i numeri forniti dagli Stati Uniti sui morti tra le truppe russe «sono inventati di sana pianta». Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, parlando ai giornalisti che gli hanno chiesto un commento sulle 100mila perdite stimate dalla Casa Bianca. «Washington non è in grado di dare alcuna cifra corretta, non hanno tali dati», ha aggiunto Peskov, come riporta Ria Novosti, «si dovrebbe essere guidati solo dalle cifre che il ministero della Difesa russo pubblica in modo tempestivo».

Peskov affronta anche il tema della presunta missione di pace che vorrebbe svolgere Papa Francesco in Ucraina. Il Cremlino non è a conoscenza della missione del Vaticano per aiutare a risolvere la crisi ucraina che Papa Francesco ha annunciato ai giornalisti. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, secondo quanto riporta l’agenzia Ria Novosti. «No. Non si sa nulla», ha detto Peskov ai giornalisti alla domanda se il Cremlino sapesse qualcosa della missione annunciata da Bergoglio di ritorno da un viaggio apostolico in Ungheria.