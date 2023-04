Guerra Ucraina, Jens Stoltenberg annuncia l'invio di caccia militari a Kiev

21 aprile 2023 a

Conflitto in Ucraina, i generali posizionano le loro pedine sullo scacchiere di guerra. L'ultimo in ordine di tempo è il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg che, prima della riunione del Gruppo di contatto per l’aiuto all’Ucraina presso la base aerea di Ramstein in Germania, ha fatto alcuni annunci importanti sul proseguimento delle operazioni. In particolare, i vertici dell'Alleanza atlantica assicurano che gli alleati invieranno anche caccia all'esercito ucraino nella sua lotta di resistenza contro l'invasore russo. «Sui jet gli alleati ne stanno discutendo e ne discuteremo anche oggi. Polonia e Slovacchia consegneranno i Mig29. C’è un confronto continuo con gli alleati e i partner sui vari tipi di jet. È però importante non pensare solo a nuovi tipi di aiuti ma anche a come sostenere quelli già consegnati».

All'ordine del giorno, però, c'è anche l'ingresso dell'Ucraina nella Nato. «Tutti i membri della Nato hanno acconsentito all’adesione dell’Ucraina». Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, prima della riunione del Gruppo di contatto per l’aiuto all’Ucraina presso la base aerea di Ramstein, in Germania. Stoltenberg ha ribadito che il «posto legittimo» dell’Ucraina è nella Nato, anche se al momento non è stato fissato un percorso per l’adesione.