Guerra in Ucraina, Kiev gelata dalla Germania: niente caccia

La Germania fa impallidire un’altra volta l’Ucraina. Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha escluso la possibilità che il Paese possa fornire aerei da combattimento a Kiev. Berlino potrebbe tuttavia fornire ai piloti ucraini velivoli che potrebbero essere in grado di usare rapidamente, ha affermato Pistorius durante la riunione del Gruppo di contatto sull’Ucraina nella base aerea statunitense di Ramstein. «Non è come cambiare un’auto a noleggio con un’altra», ha aggiunto il responsabile della Difesa tedesco, riferendosi alle differenze tra i caccia dei due Paesi, dato che i tedeschi Tornado e Eurofighter hanno capacità diverse rispetto a quelle che servono all’Ucraina. Dunque, il ministro ha invitato i Paesi che possiedono i modelli di caccia adatti a fornirli a Kiev.

Tra questi c’è la Slovacchia, che nei giorni scorsi ha completato il trasferimento dei 13 caccia MiG-29 in Ucraina annunciato a marzo. Il trasferimento degli ultimi 9 aerei «è stato effettuato via terra, per mantenere i più alti livelli di sicurezza», ha scritto il ministro della Difesa slovacco, Jaroslav Nad’ su Facebook, aggiungendo «un enorme ringraziamento a tutte le forze coinvolte in questa importante e impegnativa operazione logistica». Nad’ ha detto che il MiG-29 costituirà un supporto significativo per l’Ucraina nella sua difesa contro l’aggressione militare della Russia.