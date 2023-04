“Eterno nemico, sarete spazzati nell'abisso”. Cresce la tensione Russia-Gran Bretagna

21 aprile 2023 a

a

a

Una delle sue solite minacce. L’ex presidente russo e vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitri Medvedev, in un messaggio sul proprio canale Telegram ha minacciato la Gran Bretagna, con un messaggio dai toni fortissimi come ci ha abituati sin dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina: “La Gran Bretagna era, è e sarà il nostro eterno nemico. Almeno fino a quando la loro isola, insolente e maleodorante, non sarà spazzata nell’abisso del mare dall’onda creata dall’ultimo sistema d’armi della Russia”.

Video su questo argomento Errore fatale e maxi-cratere: la Russia bombarda la propria città di confine

Negli scorsi giorni Medvedev aveva già lanciato una minaccia alla Corea del Sud, commentando la notizia che Seul potrebbe cambiare la sua posizione sull’invio di armi all’Ucraina: “Ci sono nuove persone disposte ad aiutare i nostri nemici. Il presidente sudcoreano Yun Sok-yeol ha affermato che, in linea di principio, lo Stato è pronto a fornire armi al regime di Kiev. Fino a poco tempo fa, i sudcoreani assicuravano ardentemente che la possibilità di fornire armi letali a Kiev fosse completamente esclusa. Mi chiedo cosa diranno gli abitanti di questo Paese quando vedranno le ultime armi russe sul territorio del loro vicino e nostro partner, la Corea del Nord”.