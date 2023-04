Russia, navi spia nei mari del Nord Europa: infrastrutture critiche a rischio

19 aprile 2023 a

La Russia spia infrastrutture critiche in acque nord europee con navi da ricerca. A denunciarlo sono i media nordici Svt, Nrk, Dr e Yle in un documentario congiunto. Un programma militare russo registra le posizioni di pale eoliche, gasdotti e cavi elettrici e per Internet intorno a Danimarca, Norvegia e Finlandia. Sono state identificate 50 navi coinvolte nel programma negli ultimi dieci anni, incluse navi da ricerca, pescherecci e yacht, tutte comunque in navigazione con i trasponder spenti.

Quattro giorni prima dell’esplosione dei gasdotti Nord Stream, una nave da pattuglia danese ha scattato 112 foto di navi russe vicine ai gasdotti, ha reso noto di recente un quotidiano di Copenaghen. Lo scorso novembre, per esempio, è stato avvistato, nello stretto del Kattegat, fra Danimarca e Svezia, una nave da ricerca russa che tuttavia aveva inviato messaggi a una base navale in Russia. Quando i giornalisti si sono avvicinati alla nave, hanno avvistato sul ponte un uomo con il volto coperto e armato. Una nuova accusa sui tentativi russi di acquisire informazioni sul “nemico” europeo.