Corea del Sud, Medvedev avverte: "Arrivano le armi russe". Il piano di Mosca

La Corea del Sud potrebbe aumentare gli aiuti per l'Ucraina in guerra contro la Russia e, per la prima volta, inviare anche armi a Kiev. In un'intervista all'agenzia Reuters il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol non ha escluso la possibilità: oltre agli aiuti umanitari già in corso, aiuti militari. La prossima settimana è prevista la visita di Stato negli Usa.

"Se c'è una situazione che la comunità internazionale non può tollerare, come un attacco su larga scala contro i civili - ha detto Yoon - Un massacro o una grave violazione delle leggi di guerra, potrebbe essere difficile per noi insistere solo sul sostegno umanitario o finanziario".

L'attacco durissimo del vice presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa, Dmitry Medvedev, dopo l'annuncio di Seul è arrivato subito. "Sono apparse nuove persone che vogliono aiutare i nostri nemici - ha scritto su Telegram - il presidente sudcoreano Yun Sok-yeol ha affermato che, in linea di principio, il suo Stato è pronto a fornire armi al regime di Kiev mentre fino a poco tempo fa, i sudcoreani assicuravano ardentemente che la possibilità di fornire armi letali a Kiev era completamente esclusa". E ancora: "Mi chiedo cosa diranno gli abitanti di questo Paese quando vedranno gli ultimi progetti di armi russe dai loro vicini, i nostri alleati della Corea del Nord".