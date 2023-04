Guerra in Ucraina, Orban accusa gli Usa: “Vogliono trascinare tutti nel conflitto”

14 aprile 2023 a

Gli Stati Uniti non hanno rinunciato al loro obiettivo di coinvolgere tutti quelli che possono nel conflitto militare in Ucraina, ma l’Ungheria rimarrà dalla parte della pace. Ad annunciarlo è il primo ministro ungherese Viktor Orban alla stazione radio Kossuth. Il capo del governo di Budapest ha sottolineato che gli Stati Uniti «non hanno abbandonato il loro piano di forzare tutti in un’alleanza militare», fornendo armi all’Ucraina e sostenendo le continue ostilità. In relazione a ciò, ha ribadito che la minaccia che il conflitto ucraino si trasformi in una nuova guerra mondiale cresce ogni giorno che passa. «E se scoppia una guerra mondiale, sarà una guerra nucleare», ha osservato Orban.

A suo avviso, l’attuale escalation dello scontro tra Russia e Ucraina attesta il fatto che i paesi in guerra sono letteralmente «a pochi centimetri dall’uso delle armi nucleari». Questo è esattamente il motivo per cui, il messaggio lanciato da Orban, l’Ungheria sostiene il cessate il fuoco più rapido possibile e l’inizio dei colloqui di pace sulla risoluzione del conflitto ucraino.