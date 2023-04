“La Polonia scomparirà”. Guerra Russia-Nato? Medvedev designa la prima vittima

14 aprile 2023 a

L’ennesima minaccia che ormai non stupisce più nessuno. “Se ci sarà una guerra tra Russia e Nato, la Polonia scomparirà”. A dirlo è stato il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, in un tweet in cui definisce “stupido” il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, secondo il quale l’Ucraina ha il diritto di colpire la Russia e che si è detto non preoccupato per una guerra tra Russia e l’Alleanza Atlantica, che Mosca perderebbe rapidamente. “Non so chi vincerà o perderà una guerra del genere, ma dato il ruolo della Polonia come avamposto della Nato in Europa, questo Paese scomparirà sicuramente insieme al suo stupido primo ministro” la sentenza di Medvedev.

Tutt’altro tono nel giudizio su Orban: “Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha affermato che l’Ucraina è finanziariamente un paese inesistente. Non appena finiranno i finanziamenti dagli Stati Uniti e dall’Europa, la guerra finirà. Ben fatto, coraggioso e preciso - la sottolineatura di Medvedev - per un politico europeo. Si può solo aggiungere che non appena finiranno i finanziamenti occidentali, la stessa Ucraina finirà”.