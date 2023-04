Documenti top secret, il Nyt: la talpa è un 21enne della Guardia Nazionale

13 aprile 2023 a

Potrebbe già avere un nome e un cognome il presunto responsabile della fuga di documenti classificati dell'Intelligence americana. Dietro al Pentagon leaks scoppiato dalla diffusione in alcune chat di gioco online di documenti riservati, riporta il New York Times, ci sarebbe un ragazzo di 21 anni membro dell'ala di intelligence della Guardia Nazionale Aerea del Massachusetts. Il suo nome è Jack Teixeira.

Il giovane gestiva un gruppo online privato chiamato Thug Shaker Central in cui circa 20-30 persone, per lo più giovani maschi, parlavano di armi, videogiochi e scambiavano meme razzisti. "Due funzionari statunitensi hanno confermato che gli investigatori vogliono parlare con l'aviere Teixeira della fuga di documenti governativi verso il gruppo privato online. Un funzionario ha detto che l'aviere Teixeira potrebbe avere informazioni rilevanti per l'indagine"; scrive il quotidiano Usa. L'Fbi tuttavia non ha confermato che sia lui la persona che ha diffuso online i documenti top secret.

In ogni caso, il cerchio si stringe sulla "talpa" anche in virtù del numero ristretto di partecipanti alla chat dove originariamente son stati diffusi i documenti trafugati.