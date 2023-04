La Norvegia espelle i diplomatici russi: "Sono spie". Mosca: "Risponderemo"

13 aprile 2023 a

Il governo della Norvegia ha annunciato l'espulsione dal Paese di 15 diplomatici russi, sospettati di aver raccolto informazioni di intelligence mentre lavoravano presso l'ambasciata russa a Oslo. Secondo quanto riferito dal governo norvegese, le attività dei 15 russi che sono stati dichiarati 'persona non grata' sono "incompatibili con il loro status diplomatico". La ministra degli Esteri norvegese, Anniken Huitfeldt, ha dichiarato che la mossa è "un'importante misura per contrastare e ridurre la portata delle attività di intelligence russe in Norvegia e quindi garantire i nostri interessi nazionali".

I russi dichiarati persona non grata "devono lasciare la Norvegia entro breve tempo", ha annunciato la ministra degli Esteri Huitfeldt. "Non concederemo visti agli agenti dei servizi segreti che chiedono un visto per la Norvegia", ha aggiunto. La ministra ha sottolineato che Oslo vuole "normali relazioni diplomatiche con la Russia e che i diplomatici russi sono i benvenuti in Norvegia".

Un anno fa la Norvegia ha espulso 3 diplomatici russi identificati come agenti dei servizi segreti. L'anno scorso è stato arrestato anche un uomo che, secondo il servizio di sicurezza della polizia norvegese, avrebbe usato un nome e un'identità falsi pur lavorando per uno dei servizi segreti russi. L'ira di Mosca è esplosa immediatamente. "Risponderà in modo adeguato all'azione della Norvegia" ha dichiarato il ministero degli Esteri russo dopo l'espulsione dei diplomatici in servizio presso l'ambasciata russa a Oslo.