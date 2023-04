Taiwan accusa: Cina pronta alla guerra. L'ordine di Xi Jinping all'esercito

12 aprile 2023 a

Sembra che la Cina «stia provando a mettersi pronta per lanciare una guerra contro Taiwan». A dirlo in un’intervista esclusiva alla Cnn è il ministro degli Esteri taiwanese, Joseph Wu, a seguito delle esercitazioni militari cinesi intorno all’isola di Taiwan. «Guardando le esercitazioni militari e anche la loro retorica, sembra che stiano cercando di prepararsi a lanciare una guerra contro Taiwan», ha detto Wu. «Il governo taiwanese considera la minaccia militare cinese come qualcosa che non può essere accettato e la condanna», ha aggiunto. Alla domanda della Cnn se Taiwan abbia un’idea della tempistica di un’eventuale azione militare cinese, viste le valutazioni dell’intelligence statunitense secondo cui Xi ha dato istruzioni all’esercito di prepararsi entro il 2027, Wu ha espresso fiducia nei preparativi taiwanesi: «I leader cinesi ci penseranno due volte prima di decidere di usare la forza contro Taiwan. E non importa se nel 2025 o nel 2027 o anche oltre, Taiwan deve semplicemente prepararsi», ha detto.

Pechino ha lanciato le esercitazioni sabato, cioè un giorno dopo il ritorno della presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, da una visita di 10 giorni in America Centrale e negli Stati Uniti, dove ha incontrato il presidente della Camera Ysa Kevin McCarthy e altri parlamentari statunitensi. La Cina ha definito le esercitazioni «un serio avvertimento contro la collusione delle forze separatiste di Taiwan con forze esterne, e una mossa necessaria per difendere la sovranità nazionale e l’integrità territoriale». Alla domanda se i costi della visita di Tsai siano stati troppo alti, Wu ha risposto alla Cnn: «La Cina non può imporre a Taiwan come fare amici. E la Cina non può imporre il modo in cui i nostri amici vogliono mostrare sostegno a Taiwan». Pechino aveva condotto esercitazioni militari simili su larga scala intorno a Taiwan anche lo scorso agosto, dopo che l’allora presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi si era recata in visita sull’isola.

Intanto il presidente cinese Xi Jinping, citato dall'emittente televisiva Cctv dopo aver ispezionato la marina del Comando del teatro meridionale dell'esercito cinese, ha chiesto alla forze armate cinesi di «aumentare il loro l'addestramento militare per essere pronte a combattimenti reali».