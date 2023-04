Kiev smentisce i documenti del Pentagono: nessuna forza Nato in Ucraina

12 aprile 2023 a

Nessuna forza Nato sul territorio dell'Ucraina. I ministri della Difesa ucraino e spagnolo hanno smentito le affermazioni secondo cui le truppe della Nato stanno combattendo contro le forze armate russe in Ucraina, accuse emerse dalla fuga di documenti altamente riservati del Pentagono. «È totalmente falso che ci siano truppe della Nato in Ucraina», ha detto la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, in una conferenza stampa congiunta a Madrid con la sua controparte ucraina. «Non è vero che ci sia personale della Nato in Ucraina», le ha fatto eco il collega di Kiev, Oleksii Reznikov.

Intanto il primo ministro ucraino, Denys Shmyhal, ha incontrato al Pentagono il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin. Lo riporta Ukrinform. «L’America può dimostrare ancora una volta la sua leadership fornendo all’Ucraina aerei F15 o F16», ha detto Shmyhal, ringraziando gli Stati Uniti per la loro leadership nel sostegno alla difesa dell’Ucraina. «Chiedo anche di riconsiderare la possibilità di dotare l’Ucraina di sistemi (missilistici, ndr) a più lungo raggio», ha aggiunto il premier ucraino, sottolineando che l’Ucraina deve ottenere la vittoria in questa guerra, «ma per raggiungere questo obiettivo prima e con meno perdite, l’Ucraina avrà bisogno di più sostegno militare».