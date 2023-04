Soldati ucraini decapitati, i video dell'orrore. Zelensky: leader reagiscano

12 aprile 2023 a

a

a

Orrore sui social per due video che sembrano mostrare la decapitazione di soldati ucraini. Lo riferisce la Cnn, sottolineando che pare si tratti di due eventi diversi, di cui uno potrebbe essere stato filmato molto di recente, mentre l’altro a giudicare dalla quantità di foglie presenti sul terreno pare sia stato girato in estate. La Cnn riferisce che il primo video, pubblicato su un social filorusso l’8 aprile, è stato presumibilmente filmato da mercenari russi del gruppo Wagner e sembra mostrare i cadaveri decapitati di due soldati ucraini che giacciono a terra accanto a un veicolo militare distrutto. Nel video si sente una voce, dietro la telecamera, il cui suono sembra distorto per impedirne l’identificazione. "Il veicolo blindato è stato colpito da una mina", dice la voce, che parla in russo, e ridendo continua: "Li hanno uccisi. Qualcuno si è avvicinato a loro. Si sono avvicinati e gli hanno tagliato la testa". Pare che ai soldati morti siano state tagliate anche le mani. Secondo quanto riferito sui social russi, il video è stato girato nei pressi di Bakhmut.

"Arresto del reporter ha superato i limiti". Joe Biden tuona contro Putin

Per quanto riguarda il secondo video, è stato pubblicato su Twitter ed è piuttosto sfocato. Pare essere girato in estate e mostra un combattente russo che usa un coltello per tagliare la testa a un soldato ucraino. Una voce all’inizio del video suggerisce che la vittima potrebbe essere ancora viva quando è iniziato l’attacco.

Forze speciali da Uk, Usa e Francia combattono in Ucraina. Il documento esplosivo

"L’esecuzione di un prigioniero ucraino. Questo è un video della Russia così com’è. Questo è un video della Russia che cerca di fare di questo la nuova regola. Tutti devono reagire. Ogni leader. Non aspettatevi che venga dimenticato. Non dimenticheremo nulla. La sconfitta del terrore della Russia è necessaria", scrive su Twitter il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, commentando la diffusione dei video. "Un soldato russo viene ripreso mentre si diverte a tagliare la testa di un prigioniero di guerra ucraino. Dimostrando la loro natura di bestie e convincendo il mondo della sete di sangue della Russia ancora una volta. Forse i ’costruttori di pace' che suggeriscono cinicamente di ’scambiare la terra per la pace' proveranno finalmente il vero senso del ’mondo russo'?", scrive su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino. Dalla Russia il commento ufficiale è quello del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov: "Prima di tutto, nel mondo di falsi in cui viviamo, dobbiamo verificare l’autenticità di queste terribili immagini. Non c’è dubbio che si tratti di filmati terribili".