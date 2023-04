Sparatoria in Kentucky, morti e feriti. Ucciso il killer

10 aprile 2023 a

Ancora sangue negli Stati Uniti. Cinque persone sono state uccise in una sparatoria in una banca nel centro di Louisville, in Kentucky, negli Stati Uniti. La polizia ha fatto sapere che l’aggressore è stato ucciso mentre 6 feriti sono stati trasportati in ospedale.

La sparatoria è avvenuta in un edificio sulla East Main Street che ospita la Old National Bank, non lontano dal Louisville Slugger Field e dal Waterfront Park.