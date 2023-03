Usa, Trump in tribunale martedì 4 aprile: la decisione sulle manette

31 marzo 2023 a

Entra nel vivo la vicenda giudiziaria che coinvolge Donald Trump. L’ex presidente Usa dovrà presentarsi in tribunale martedì 4 aprile alle 14.15 ora americana, alle 20.15 in Italia. A dichiararlo è stato un portavoce della procura, confermando alla Bbc l’orario dell’udienza durante la quale verranno notificate le accuse all’ex inquilino della Casa Bianca che quindi è chiamato a consegnarsi in tribunale dove verranno svolte tutte le procedure di rito, comprese foto segnaletiche e impronte digitali. Non ci saranno però, a quanto pare le manette, secondo quanto evidenziato dall’avvocato di Trump, Joe Tacopina.

Trump incriminato, Fabbri svela la mossa del tycoon: cosa succede in America

«Il presidente non sarà in manette», ha detto a Abcnews, esprimendo la convinzione che comunque i procuratori «cercheranno di spettacolarizzare la cosa in ogni modo». «A quanto ho capito, saranno chiusi interi blocchi intorno al tribunale che sarà chiuso al pubblico - ha spiegato ancora parlando delle misure di sicurezza - andremo lì, dichiareremo la non colpevolezza, presenteremo una serie di mozioni con cui, in modo aggressivo, metteremo in discussione la legalità di questo caso». Si preannuncia una settimana bollente negli Stati Uniti.