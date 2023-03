“Guerra su scala globale”. Gli Usa avvertono la Cina: cosa scatenerà il conflitto

24 marzo 2023 a

Cina e Usa sono sempre più vicini ad uno scontro planetario. A svelare che le Forze Armate americane devono prepararsi a un possibile confronto con Pechino sono stati il segretario alla Difesa, Lloyd Austin, e il capo degli Stati Maggiori Riuniti, il generale Mark Milley, nell’audizione davanti alla sottocommissione Difesa della commissione Stanziamenti della Camera dei rappresentanti. I due leader del Pentagono hanno chiesto di approvare il bilancio di 842 miliardi di dollari proposto al Congresso, sostenendo la necessità della modernizzazione delle forze Usa in Asia e nel mondo. “È un bilancio fondato su una strategia e dalla serietà della nostra competizione strategica con la Cin”», ha detto Austin.

Sottolineando la necessità di acquisire nuove tecnologie, come quella ipersonica, Austin ha riferito che il bilancio prevede di impiegare oltre 9 miliardi di dollari, il 40% in più rispetto all’anno precedente, per rafforzare le capacità militari Usa nel Pacifico a difesa degli alleati. Le azioni cinesi, ha detto il generale Milley, “si muovono in direzione di un confronto e di un potenziale conflitto con i suoi vicini e possibilmente con gli Stati Uniti”. Allestire la deterrenza e prepararsi alla guerra “è straordinariamente costoso, ma non così costoso come combattere una guerra. E questo bilancio previene la guerra e ci prepara a combatterla se necessario”, ha affermato Milley.

In particolare Austin ha poi pronunciato altre frasi allarmanti: “Se la Cina dovesse decidere di consegnare armi letali alla Russia, non farà altro che prolungare la guerra in Ucraina. Il conflitto potenzialmente potrebbe allargarsi non solo nella regione, ma su scala globale”. La guerra mondiale non sembra affatto un’utopia.