Usa-Russia, sull'orlo della guerra: il bombardiere B-52 spaventa Mosca al confine

Un volo lungo il confine con la Russia che non fa altro che far salire la tensione tra Mosca e gli Stati Uniti. Ieri, riferisce Repubblica, un bombardiere americano B-52 ha sorvolato i cieli dei Paesi baltici alleati della Nato, spingendosi fino al golfo davanti a San Pietroburgo, sfiorando la zona di competenza russa del traffico aereo. Ma non è tutti. Il B-52, che porta a bordo diverse testate nucleari e viene usato come segnale deterrente, si è diretto verso Kaliningrad, l’enclave russa in Polonia, volando proprio a ridosso della frontiera.

“Anche in questo caso, come nell'operazione di venerdì nei cieli di Romania e Bulgaria, ha lasciato il trasmettitore acceso, in modo che tutti potessero seguirlo. Un'azione di deterrenza, per dimostrare al Cremlino che gli Stati Uniti sono pronti a reagire con il massimo della forza a qualsiasi iniziativa ostile. Allo stesso tempo, la spedizione ha dato un messaggio rassicurante alle nazioni amiche” la ricostruzione del quotidiano sul volo del temibile aereo americano, da anni simbolo della sfida tra Washington e Mosca. Che impiegando sei missili ipersonici Kinzhal ha fatto infuriare gli Usa, preoccupati per i razzi non abbattibili sparati contro l’Ucraina. La guerra si fa anche mostrando i muscoli al nemico.