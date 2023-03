Guerra Russia-Ucraina, Usa attaccano Cina: “Niente di concreto per la pace”

21 marzo 2023 a

a

a

L’incontro tra Cina e Russia non è andato affatto giù agli Stati Uniti. Nel corso di un briefing alla Casa Bianca il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, ha parlato della dichiarazione congiunta diffusa dopo il vertice tra Xi Jinping e Vladimir Putin: “Russia e Cina vogliono vedere il resto del mondo giocare con le loro regole invece che in base alla Carta Onu e al diritto internazionale. Per rispettare i principi della Carta dell’Onu, come indicato nel documento, la Russia deve ritirarsi da tutti i territori occupati in Ucraina. Dal vertice tra Putin e Xi finora non è emerso nulla che faccia sperare in una prossima conclusione della guerra in Ucraina. Putin ha problemi di scarsità di risorse per condurre la guerra e ecco perché non vogliamo ora un cessate il fuoco, perché gli darebbe la possibilità di riorganizzarsi e poi lanciare nuovi attacchi”.

“Droni cinesi alla Russia”. L'inchiesta che inchioda Pechino sulle armi

“Putin - accusa ancora Kirby - sperava in un sostegno aggiuntivo dalla Cina. Armi letali da Pechino a Mosca? Al momento non ci sono prove che questo stia avvenendo. Piuttosto alcune aziende cinesi forniscono alla Russia materiali di uso duale, che possono essere eventualmente convertiti in sistemi offensivi. Se la Cina vuole avere un ruolo costruttivo allora deve spingere la Russia a ritirare le truppe dall’Ucraina”. La tensione resta alta.