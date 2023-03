Russia, altra lite tra Prigozhin e Shoigu. “Vile”, l'offesa al genero del ministro

20 marzo 2023 a

Che tra i due non scorresse buon sangue non è un mistero. Ma la situazione sta degenerando anche a livello pubblico. Yevgeny Prigozhin ha attaccato il genero del ministro della Difesa russo Sergei Shoigu - suo ‘nemico’ - definendolo «vile» e «blogger str...». L’intemerata, riferisce il Guardian, è arrivata in un video messaggio che il capo del gruppo mercenario Wagner ha diffuso sui social, facendo un paragone fra Aik Gasparyan, un ex rapinatore entrato nella milizia, e Alexei Stolaryov, blogger di fitness, nonché marito di Ksenia Shoigu, figlia del ministro e fedelissimo di Vladimir Putin. «Chi è meglio, Hayk che ha commesso un reato, ne è uscito ed è diventato un vero eroe, oppure un blogger str.. che rimane una vile creatura?», si è chiesto Prigozhin,

Il pesante insulto è arrivato nello stesso giorno in cui il capo della Wagner ha pubblicato una lettera diretta a Shoigu in cui ha chiesto aiuto in vista della prevista controffensiva ucraina: «Attualmente, le unità della Wagner controllano circa il 70% di Bakhmut e continuano l’offensiva fino alla sua totale liberazione. Secondo le informazioni disponibili, a fine marzo, primi di aprile, il nemico prevede di iniziare una offensiva su vasta scala, con il rischio che il gruppo Wagner venga separato dall’esercito russo. Chiedo a Shoigu d prendere le misure necessarie impedire che ciò avvenga perché tale separazione avrebbe conseguenze negative per l’operazione militare speciale». È la prima volta che Prigozhin pubblica una corrispondenza con il ministro della Difesa, da lui più volte criticato: pubblicata dal canale Telegram di Prigozhin, la lettera è ripresa anche dalla Tass, l’agenzia ufficiale russa.