Quali sono i sosia di Putin: il sospetto sul viaggio in Crimea e a Mariupol

Giada Oricchio 20 marzo 2023 a

a

a

La Corte penale internazionale ha spiccato un mandato d'arresto contro Vladimir Putin per aver commesso il crimine di guerra di deportazione illegale di bambini dall'Ucraina alla Russia anche se fino al 19 marzo nessuna comunicazione ufficiale era giunta all’Interpol. Mosca ha accolto la notizia bollandola come “carta igienica” e nello stesso giorno il presidente della Federazione russa ha visitato a sorpresa a un centro per bambini in Crimea. Ma era davvero lui? Secondo il canale Telegram “Generall Svr” si trattava di un sosia.

Blitz di Putin a Mariupol nella città liberata: "Andrà tutto bene"

Il gestore dell’account, ex ufficiale russo oggi dissidente, sostiene che Putin sia stato colto alla sprovvista dalla decisione del Tribunale dell’Aia: “I vertici avevano preso in considerazione l’ipotesi, ma pensavano che non sarebbe accaduto. Secondo testimoni oculari, Putin era molto turbato e depresso, praticamente non parlava con nessuno e aveva uno sguardo distaccato”.

Video su questo argomento Putin e la visita in piena Ucraina: dopo la Crimea un altro viaggio spiazzante | GUARDA

All’indiscrezione (Generall non produce prove a sostegno delle sue affermazioni che tuttavia spesso si rivelano vere) si aggiunge un altro dettaglio: “Le informazioni secondo cui Vladimir Putin ha visitato la Crimea e Mariupol non sono vere. In Crimea, il sosia del presidente ha fatto una breve visita, giusto il tempo di un video – si legge nel post - Senza il presidente nelle immediate vicinanze, al sosia è vietato intrattenere conversazioni significative e tenere lunghe riunioni, temendo imbarazzi o errori. Lo stesso vale per la presenza a Mariupol. Il sosia ha parlato poco e non è rimasto a lungo da nessuna parte. Le corse "spontanee" al volante, senza bloccare le strade, senza un corteo di guardie nella città occupata in prima linea non sono realistiche”.

Dunque il canale Telegram è convinto che si tratti di un coraggioso fake Putin e che il vero leader del Cremlino fosse a migliaia di km di distanza e sotto terapia: “Il presidente ha chiesto ai medici curanti, ovviamente, per quanto possibile, di aiutarlo a mantenersi in forma in questi pochi giorni che il presidente cinese Xi Jinping rimarrà in Russia”.