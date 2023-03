Russia, visita a sorpresa di Putin in Crimea: il motivo del viaggio

18 marzo 2023 a

a

a

Il presidente russo Vladimir Putin ha visitato la Crimea per celebrare il nono anniversario dell’annessione della penisola ucraina, avvenuta nel 2014. La visita, a sorpresa, è stata condotta nella città portuale di Sebastopoli, dove il presidente russo si è recato in una scuola d’arte accompagnato dal locale governatore Mikhail Razvozhayev, secondo le immagini diffuse dal canale Rossiya-1. «Il nostro presidente Vladimir Vladimirovich Putin sa come sorprendere. In modo positivo» il commento di Razvozhayev in un messaggio su Telegram, dove ha poi aggiunto che Putin avrebbe dovuto prendere parte all’inaugurazione della scuola artistica per bambini via video, «ma Vladimir Vladimirovich è venuto di persona. Lui stesso. Alla guida. Perché in un giorno così storico, il presidente è sempre con Sebastopoli e la sua gente». La scuola d’arte moderna sarà un luogo in cui i giovani creativi residenti a Sebastopoli potranno esplorare il patrimonio artistico mondiale attraverso gli esempi dei monumenti antichi e bizantini. La mossa di Putin sa tanto di segnale a tutto l'Occidente durante la guerra in Ucraina.