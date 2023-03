Ucraina, gli 007 Uk rivelano la strategia russa: quando si verificano gli attacchi

10 marzo 2023 a

Pioggia di missili russi in Ucraina dove nelle ultime ore sono state colpito diverse zone tra cui quella di Kiev. Gli attacchi delle unità militari russe, stando al Comando delle forze aeree ucraine, sono partiti dal Mar Nero, dal Mar d'Azov e dal Mar Caspio. "Hanno usato tutti i tipi di missili per distrarre la contraerea". Secondo le autorità locali ucraine, ci sarebbero almeno 11 le vittime e 22 feriti. Per i servizi segreti britannici l strategia di Mosca è chiara e legata alla produzione di nuove armi, che tuttavia le sanzioni occidentali non hanno fermato.

"L’intervallo tra le ondate di attacchi missilistici russi sta aumentando, perché la Russia probabilmente ha bisogno di accumulare missili di nuova produzione affinché ogni raid sia abbastanza potente da colpire efficacemente la difesa aerea ucraina", scrive l'intelligence del Ministero della Difesa britannico nel suo bollettino quotidiano su Twitter, osservando che ieri Mosca ha effettuato almeno 80 attacchi contro infrastrutture critiche in Ucraina durante i quali ha utilizzato missili da crociera, missili antiaerei, droni iraniani, nonché un numero insolitamente elevato di missili balistici ipersonici lanciati dall’aria. Questa è stata la prima grande ondata di attacchi a lungo raggio dal 16 febbraio 2023 e probabilmente una delle più grandi dal dicembre 2022. Funzionari ucraini hanno riferito di almeno 11 civili morti.