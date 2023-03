“Uranio altamente arricchito alla Cina”. L'ultimo scontro Usa-Russia

09 marzo 2023 a

Il Pentagono ha espresso preoccupazione riguardo l’ipotesi che la Russia stia rifornendo uranio altamente arricchito alla Cina. L’uranio, fornito dall’agenzia nucleare di stato Rosatom, servirebbe per alimentare i reattori cinesi che producono plutonio destinato alle testate nucleari. Il sostegno a Pechino, secondo i vertici della Difesa americana, farebbe parte di un piano più ampio di collaborazione tra i due Paesi.

Il quadro è stato delineato da John Plumb, vice segretario alla Difesa, nel corso dell’audizione davanti alla sottocommissione Servizi armati della Camera. La possibile fornitura di uranio arricchito russo rappresenta per Washington un ulteriore motivo di allarme dopo le ultime frizioni sul rifornimento di armi per combattere la guerra in Ucraina. Secondo Plumb la crescente cooperazione tra Pechino e Mosca starebbe in particolare aiutando la Cina a costruire nuove testate nucleari. «È davvero un problema vedere Russia e Cina collaborare in questo campo», il monito del sottosegretario.