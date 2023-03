Usa, Biden fa la patrimoniale: minimum tax del 25% per miliardari

09 marzo 2023 a

a

a

La patrimoniale è pronta a sbarcare negli Usa. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden annuncerà nelle prossime ore una ‘minimum tax’ del 25 per cento per i miliardari. La misura rientrerebbe nel piano per tagliare il deficit federale di quasi tremila miliardi nel giro di dieci anni. Nel piano di prelievo fiscale per i super redditi c’è anche il raddoppio della tassazione sul ‘capital gain’, che passerebbe dal 20 al 39,6 per cento, e una maggiore imposizione fiscale sulle corporation e sui redditi degli americani più ricchi, con un guadagno superiore ai 400 mila dollari l’anno.

Così Putin sarà costretto a negoziare: l'ex direttore della Cia svela il piano top secret

La proposta ha, in realtà, poche possibilità di passare al Congresso, visto che alla Camera c’è la nuova maggioranza repubblicana, ma verrà usata da Biden nella campagna per le presidenziali del 2024, per indicare nei conservatori coloro che sono contrari alla tassazione dei più ricchi. Per ridurre il deficit i Repubblicani hanno invocato il taglio alla spesa sociale, che andrebbe a colpire le fasce medie e più deboli. La misura di Biden sarebbe la risposta a quella adottata nel 2017 dal suo predecessore, Donald Trump, e che aveva previsto enormi sgravi fiscali per le corporation e i super ricchi. La corsa per restare alla Casa Bianca è già iniziata.