Re Carlo, sfregio a Harry e Meghan: "sfratto" prima dell'incoronazione

01 marzo 2023 a

a

a

I veleni reali non si fermano mentre il Regno Unito attende l'incoronazione di Re Carlo, i primi di maggio. Il sovrano infatti ha sfrattato il figlio, il principe Harry, le la moglie duchessa di Sussex Meghan Markle dal cottage di Frogmore a Windsor. Dispetto amplificato dal fatto che l’alloggio è stato "girato" al fratello Andrea travolto dagli scandali. A rivelarlo è The Sun, sottolineando come ciò metta ulteriormente in dubbio la presenza del figlio minore e della moglie all’incoronazione del sovrano a maggio.

Harry e Meghan massacrati negli Usa. Chi li fa a pezzi

Buckingham palace non ha fatto commenti perché la vicenda sarebbe ritenuta "una questione familiare privata", riporta la Bbc. Il cottage in questione è un villino di dieci stanze all’interno della proprietà del castello reale di Windsor, ed era un regalo della regina Elisabetta II ai Sussex. Dopo la decisione di abbandonare i doveri reali e il trasferimento in California, Harry e Meghan avevano mantenuto il cottage come loro residenza in Inghilterra. A gennaio, poco dopo l’uscita di "Spare", l’esplosiva autobiografia di Harry piena di attacchi alla famiglia reale, Buckingham palace ha però notificato lo sfratto. E i Sussex avrebbero già iniziato a organizzare il trasloco dei loro mobili in California.

Kate Middleton, il gesto anti-royal a William: dove infila la mano

Carlo III ha intenzione di cedere l’abitazione al fratello Andrea, in disgrazia dopo le accuse di rapporto sessuale con una minorenne. Escluso dai compiti pubblici della famiglia reale, Andrea dovrebbe vedersi ridurre anche il suo appannaggio, secondo notizie emerse nelle ultime settimane e confermate dalla Bbc. Per questo non sarebbe più in grado di sostenere le spese della sua attuale residenza, la Royal lodge mansion, che si trova sempre nel parco di Windosr. Carlo II avrebbe offerto al fratello il più piccolo Frogmore cottage, ma secondo The Sun Andrea sta puntando i piedi per evitare il trasloco. Intanto per il sovrano arrivano le grane per il concerto che seguirà la cerimonia del 6 maggio a Westminster Abbey, il giorno successivo. Tra i big a dire no all'invito reale a esibirsi si sarebbero Ed Sheeran, Adele, Elton John, Harry Styles e Spice Girls. Tra i pochi confermati i Take That.