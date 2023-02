Harry e Meghan Markle massacrati da South Park

Giada Oricchio 16 febbraio 2023 a

Il principe Harry d’Inghilterra e Meghan Markle sono il nuovo zimbello americano: South Park li fa a pezzi. La 26esima stagione della sitcom, nota per l’irriverenza brutale e controversa, ha deriso i duchi di Sussex semplicemente evidenziando le loro contraddizioni. L’episodio “The Worldwide Privacy Tour” si è aperto con un disclaimer: “Tutti i personaggi - anche se sono basati su persone reali - sono davvero immaginari” e infatti Harry e Meghan sono definiti come “il principe del Canada e la moglie”, mai con il loro vero nome. Ma veniamo allo show di successo di Comedy Central creato da Trey Parker e Matt Stone e sviluppato da Brian Graden.

Il cartone animato è incentrato su Stan, Kyle, Eric e Kenny, quattro amici sboccati che vivono a South Park. In questa puntata, il fratello minore di Kyle, Ike, appare sconvolto per la morte della regina e mentre guarda il funerale, un falso personaggio di Elton John inizia a cantare (male), prima che il duca e la duchessa di Sussex entrino in chiesa tra i fischi. Poi si vede la coppia che gira il mondo invocando il rispetto della privacy, ma al tempo stesso il fake Harry tira fuori il pene blu congelato (come raccontato nell’autobiografia). Poi arrivano sul set del talk “Good Morning Canada” dove brandiscono cartelli di picchetto per la riservatezza e qui il conduttore li arrostisce per il libro “Spare” (“odi i giornalisti perché raccontano la tua vita ma qui te hai fatto lo stesso quindi sei un giornalista”) costringendoli ad andare via offesi tra i “buuu” del pubblico. In un altro sketch il principe si infuria perché la moglie viene definita “anima vuota”, le apre la bocca e sente la sua voce rimbombare. Infine la coppia si trasferisce in un paesino di montagna accanto a Kyle, uno dei protagonisti dello show, che è preso dallo sconforto: “Mi sta seriamente facendo impazzire. Sono stufo di sentirne parlare, ma non riesco a scappare da loro, sono ovunque. Nella mia faccia di m***a”. Tutti i personaggi sono seduti intorno alla sala da pranzo della loro scuola – discutendo di "principe e sua moglie" e Stan: "Guarda, Kyle, non ci importa di qualche stupido principe e della sua stupida moglie”. Ma anche qui gli pseudo Sussex portano confusione e scompiglio: Kyle chiama la polizia perché disturbano mentre affiggono striscioni sulla privacy. Insomma, Harry e Meghan vengono visti come due che lottano per ottenere un'attenzione che "non volevano". Ironia a parte, un sondaggio di “Express.co.uk” ha rivelato che il 95% dei sudditi britannici non vuole Harry e Meghan all’incoronazione di Re Carlo III il prossimo 6 maggio perché la rovinerebbero. Tuttavia, una fonte di Whitehall ha confermato che i duchi sono nella lista dei 2.000 invitati ed è in corso una pianificazione capillare per evitare drammi. Al momento, non è chiaro se i Sussex parteciperanno: sarebbero “indecisi”.