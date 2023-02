Kate Middleton, show anti-royal con William: dove infila la mano

Giada Oricchio 20 febbraio 2023 a





Eterea, ma birichina. La principessa del Galles Kate Middleton ha ottenuto consensi unanimi per il look rock mostrato sul red carpet dei premi Bafta 2023 e la grande complicità (studiata?) con il marito William, erede al trono d’Inghilterra. A differenza di Harry e Meghan (appannati dagli sfottò capolavoro del cartoon “South Park” che tanto sono piaciuti ai telespettatori), non si sono mai tenuti per mano anche se Kate ci ha provato e davanti al di lui rifiuto si è “vendicata”.

In un video che sta facendo il giro del web, si vedono la duchessa e il duca di Cambridge imboccare il red carpet alla Royal Festival Hall di Londra con falcata decisa. Allegri e innamorati al pari di due fidanzatini. Parlano fitto e ridono, Kate allunga la mano in cerca di quella del marito, ma William la toglie, più di proposito (per rispetto del protocollo) che per una svista. Così la moglie gli rifila una leggera pacca sul fondoschiena sotto lo sguardo stupito di fotografi, giornalisti e sudditi. Non è la prima volta che succede.

Was that a pat on the a22 after the rejection? I guess a teammate gesture like pat on the a22 is better than a loving couple gesture like holding hands #KateMiddleton #PrinceWilliam #BAFTA2023 pic.twitter.com/qBn1ujhEZL — Demelza (@Namaste_40) February 19, 2023

Durante la visita ufficiale a New York a novembre 2022, era stato William a far scivolare le cinque dita sul lato B di Kate in un paio di occasioni, mentre di recente è avvenuto il contrario nel corso di un evento nel Regno Unito. Toccatine leggiadre, niente di più, ma se la coppia ha voluto mandare un messaggio attraverso il linguaggio del corpo è chiaramente quello di essere “unita nel bene e nel male”. Sui social, i fan si sono divisi: “Oh mio Dio. Wow! Non potrei amare quei due di più nemmeno se ci provassi. Fantastico”, “Sono belli e amorevoli. I loro sguardi quando si incrociano dicono tutto. Non ho mai visto Carlo guardare così Diana”, “Ma lui leva velocemente la mano o sbaglio?”, “Perché ha schivato la mano di lei?!”.